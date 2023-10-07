Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Section Name

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor'un Adana Demirspor mağlubiyetini değerlendirdi - Trabzonspor Haberleri

        Spor yazarları Trabzonspor'un Adana Demirspor mağlubiyetini değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Trabzonspor bu sezon dördüncü yenilgisini aldı. Spor yazarları, Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

        • 2

          "KAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR"

          CEMAL ERSEN: "Geçen yıldan beri söylüyorum, Bjelica ile Trabzonspor’un kimyası bir türlü uyuşmadı. Yapılan bunca transfere karşın istikrarlı bir kadro yok, futbolcular ile teknik direktör arasında düzgün bir iletişim yok, budur diyebileceğimiz bir oyun kurgusu ve planı hiç yok. Bu kadar yoktan pozitif şeyler çıkması mümkün mü? Çok zor. Başkan ve yönetimin tavrı ne olur bilmiyorum. Ancak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu aşikar. Ertelenecek ve sabredilecek ne kaldı ki? Radikal kararlar almak için daha fazla beklenmemeli." [Milliyet]

        • 3

          "YARIŞ İÇİN YETERLİ DEĞİL"

          İSKENDER GÜNEN: "Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenarlardan geliştirebileceğiniz ve ceza sahası içerisinde bu oyuncuyu topla mutlak buluşturmanız gereken bir oyun anlayışına sahip olmanız da gerekmekte. Ancak Trabzonspor, bunu sadece bir kez yapabildi. Bu da sonucu değiştirememelerinin en büyük nedeni. Hedef üst sıralar ve şampiyonluk yarışında olmaksa, oynanan oyun ne yazık ki bunlar için yeterli değil." [Sabah]

        • 4

          "YOLDAN ÇEKİL BJELICA"

          ZEKİ UZUNDURUKAN: "Sahada maç bitse de gitsek der gibi oyuncuların surat ifadeleri... Peki Bjelica'ya sabretmek ne kadar doğru? Ligin daha 4'te 1'i bitmeden lige havlu atmak üzere Trabzonspor! Onuachu gibi bir santrforun var. Top taşıyamıyorsun santrforuna. Orta alan çok yumuşak. Trabzonspor ne hücum yapabiliyor ne de savunma! Peki nasıl olacak bu iş Bjelica! Bize şunu söyleyebiliyor musun mesela; 'milli maç arasından sonra bu takım tabanca gibi olacak.' diyemiyorsan, Trabzonspor'a boşa vakit kaybettirme! Trabzonspor kaybederken bile savaşarak kaybetmeli! Senin takımın mağlup olurken, taraftarına azap çektiriyor Bjelica! Böyle gitmez Bjelica! Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Bjelica!" [Fotomaç]

        • 5

          "MUM GİBİ ERİYOR"

          AKSAL YAVUZ: "Sahi Trabzonspor’un sezon başından bu yana bir oyun planı, oyun hafızası var mı? Onca hafta oldu ne oynadığını bilen, kestirebilen var mı? Açıkçası Trabzonspor yönetimi ekonomik anlamda ne kadar iyi hamleler, iyi işler yapıyorsa, Hırvat teknik adam sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratmaya, o anlamda camianın gözünde her geçen hafta mum gibi erimeye devam ediyor." [Milliyet]

        • 6
        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa