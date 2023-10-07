Spor yazarları Trabzonspor'un Adana Demirspor mağlubiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Trabzonspor bu sezon dördüncü yenilgisini aldı. Spor yazarları, Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.
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"KAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR"
CEMAL ERSEN: "Geçen yıldan beri söylüyorum, Bjelica ile Trabzonspor’un kimyası bir türlü uyuşmadı. Yapılan bunca transfere karşın istikrarlı bir kadro yok, futbolcular ile teknik direktör arasında düzgün bir iletişim yok, budur diyebileceğimiz bir oyun kurgusu ve planı hiç yok. Bu kadar yoktan pozitif şeyler çıkması mümkün mü? Çok zor. Başkan ve yönetimin tavrı ne olur bilmiyorum. Ancak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu aşikar. Ertelenecek ve sabredilecek ne kaldı ki? Radikal kararlar almak için daha fazla beklenmemeli." [Milliyet]
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"YARIŞ İÇİN YETERLİ DEĞİL"
İSKENDER GÜNEN: "Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenarlardan geliştirebileceğiniz ve ceza sahası içerisinde bu oyuncuyu topla mutlak buluşturmanız gereken bir oyun anlayışına sahip olmanız da gerekmekte. Ancak Trabzonspor, bunu sadece bir kez yapabildi. Bu da sonucu değiştirememelerinin en büyük nedeni. Hedef üst sıralar ve şampiyonluk yarışında olmaksa, oynanan oyun ne yazık ki bunlar için yeterli değil." [Sabah]
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"YOLDAN ÇEKİL BJELICA"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Sahada maç bitse de gitsek der gibi oyuncuların surat ifadeleri... Peki Bjelica'ya sabretmek ne kadar doğru? Ligin daha 4'te 1'i bitmeden lige havlu atmak üzere Trabzonspor! Onuachu gibi bir santrforun var. Top taşıyamıyorsun santrforuna. Orta alan çok yumuşak. Trabzonspor ne hücum yapabiliyor ne de savunma! Peki nasıl olacak bu iş Bjelica! Bize şunu söyleyebiliyor musun mesela; 'milli maç arasından sonra bu takım tabanca gibi olacak.' diyemiyorsan, Trabzonspor'a boşa vakit kaybettirme! Trabzonspor kaybederken bile savaşarak kaybetmeli! Senin takımın mağlup olurken, taraftarına azap çektiriyor Bjelica! Böyle gitmez Bjelica! Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Bjelica!" [Fotomaç]
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"MUM GİBİ ERİYOR"
AKSAL YAVUZ: "Sahi Trabzonspor’un sezon başından bu yana bir oyun planı, oyun hafızası var mı? Onca hafta oldu ne oynadığını bilen, kestirebilen var mı? Açıkçası Trabzonspor yönetimi ekonomik anlamda ne kadar iyi hamleler, iyi işler yapıyorsa, Hırvat teknik adam sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratmaya, o anlamda camianın gözünde her geçen hafta mum gibi erimeye devam ediyor." [Milliyet]
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