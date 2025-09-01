Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takip ettiğimiz kadarıyla Fenerbahçe’nin en güçlü iki hoca adayı Schmidt ve Kartal... İsmail Kartal’ın neler yapabileceğini zaten iki sezon öncesinden biliyoruz. O yüzden diğer aday Schmidt’in gözüyle seyretmeye çalıştım dünkü maçı.

Roger Schmidt de İsmail Kartal da 4-2-3-1 (veya 4-1-4-1) oynatacaktır Fenerbahçe’yi. Ancak Schmidt’in istediği presli oyun, topu çabuk geri kazanma arzusu bu Fenerbahçe orta sahasıyla bence biraz zor. Eğer Schmidt’i alacaksanız, orta sahaya bir, hatta mümkünse iki takviye yapmalısınız. Her geçen gün gerileyen Fred ve durağan Talisca ile Schmidt futbolu oynanamaz. İlla Schmidt’i alacaksanız, orta saha transferi yapmanız şart.