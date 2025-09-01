Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, antrenör Zeki Murat Göle ile çıktığı ilk lig maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde puanını 7'ye çıkardı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
Ankara’daki deplasmana yardımcı antrenörle çıkan Sarı-Lacivertliler zorlanmadan kazandı. Bu maçın en önemli yanı, Mourinho’nun 3’lü savunma anlayışı yerine 4’lü savunmaya dönülmesiydi.
Bunun yanı sıra yeni transferler Alvarez ile Nene kadrodaydı. Her iki oyuncu ilk maçlarında olumlu bir oyun sergilerken taraftarın beğenisini kazandı. Alvarez, orta alanda ilk yarı iyi bir performans gösterdi. İkinci yarı fiziksel düşüş sonucu pas hataları yaptı. Nene ise, hızıyla dikkat çekti. İyi bir atletik oyuncu. Topları takip etmesi uzun koşuları dikkat çekti. Fenerbahçe adına rahat bir maç ve galibiyet oldu.
Gençlerbirliği maçı bir yana Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği devam ediyor. Birçok isim gündeme geldi. Yönetim bu hafta karar verecek. Bilindiği gibi İsmail Kartal, Aykut Kocaman- Volkan Demirel isimleri ön planda. Yöneticiler adına zor bir karar olduğu bir gerçek. Şurası da bir gerçek ki, Fenerbahçe taraftarı ve eski oyuncular yerli bir teknik adamdan yana tavır gösteriyor.
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET):
Yeniden yapılanma sürecindeki Gençlerbirliği özellikle ilk devrede zayıf bir futbol ortaya koydu ama Fenerbahçe’nin de geçmişe göre daha tutkulu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni sağ kanat ikilisi Oğuz-İrfan dünün en iyileriydi. Oğuz hem hızlı rakibi Metehan’ı etkisiz hale getirdi, hem de yaptığı bindirmelerle iki gole direkt tesir etti.
Takip ettiğimiz kadarıyla Fenerbahçe’nin en güçlü iki hoca adayı Schmidt ve Kartal... İsmail Kartal’ın neler yapabileceğini zaten iki sezon öncesinden biliyoruz. O yüzden diğer aday Schmidt’in gözüyle seyretmeye çalıştım dünkü maçı.
Roger Schmidt de İsmail Kartal da 4-2-3-1 (veya 4-1-4-1) oynatacaktır Fenerbahçe’yi. Ancak Schmidt’in istediği presli oyun, topu çabuk geri kazanma arzusu bu Fenerbahçe orta sahasıyla bence biraz zor. Eğer Schmidt’i alacaksanız, orta sahaya bir, hatta mümkünse iki takviye yapmalısınız. Her geçen gün gerileyen Fred ve durağan Talisca ile Schmidt futbolu oynanamaz. İlla Schmidt’i alacaksanız, orta saha transferi yapmanız şart.
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH):
Sadece hoca değişmemişti… Diziliş de, anlayış da farklılaşmış, daha cesaretli, en önemlisi; formanın gerektirdiği anlayış vardı. İlk yarıdaki fırtınanın içinden üç gol çıktı ama kaçanlar da bir o kadar oldu. Düşünün; "müthiş" dediğimiz Kadıköy'deki Kocaeli maçının tamamında 22 kere rakip ceza alanına giren takım, devre bittiğinde 19'daydı.
Gözler yeni transferlere "merakla" odaklandı. Nene gol attığı için değil, oynadığı her dakika takımın bir parçası olmayı başardığından övülmeli. Alvarez, Amrabat etkisini sildi. Hızlı ve öne oynamayı sıkça düşündü. Direkt paslar da denedi. Kimin topu nasıl istediğini anlayınca damga vurduğu maçlar da olacak. Böyle maçların "komutanları" da olur. İrfan Can Kahveci ile Talisca aldılar sorumluluğu. 60'tan sonra değişikliklere rağmen hareketlilik bitti. Gol atmayı düşünmekten çıkıp, skoru koruyup, maçı kazanmanın peşine düştüler.
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH):
Zeki Murat Göle, kafasında Mourinho'ya teknik açıdan öyle bilenmiş ki, dün gece kadro seçimiyle bunu net bir şekilde gösterdi. Fenerbahçe tempolu ve etkili ilk 45 dakika sergiledi. Bu baskı da 3 de gol bularak maçı orada bitirdi. İkinci devre, Fenerbahçe ciddiyeti elden bıraktı. Fantezi oynamaya çalıştılar.
Gelelim genel gözlemlerime; İrfan Can, 'ben haksızlığa uğrayacak oyuncu değilim' mesajını verdi. Oğuz, geçen maçlara göre daha olumluydu. Nene, bilekleri çabuk, kendine özgü yetenekleri olan bir sprinter. Ama pişmesi için daha çok zamana ihtiyaç var. Alvarez çok deneyimli bir ön liberodur. Fizik olarak hazır değil. O eksikliğini giderirse önemli bir oyuncu. Eğer kanatlar işler ve de takım iyi oynarsa En-Nesyri her zaman iyi bir golcüdür. önetime ivedilikle tavsiyem; zor olduğunu biliyorum ama çok disiplinli ve çok iyi bir hocaya ihtiyaç var.
İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM):
Dün akşam ilk yarıdaki Fenerbahçe uzun zamandır özlediğimiz bir futbol ortaya koydu. Maçın başlamasıyla birlikte oyun hakimiyetini eline alan, oyunu rakip yarı sahada oynayan ve hepsinden daha önemlisi top rakipteyken 7 oyuncu ile ön alanda baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bunun da en büyük sebebi Fenerbahçe'nin aylar sonra dörtlü savunmaya dönmesi ve oyuncuların özgürlüklerine kavuşması oldu.
Üzücü olan ise Jose Mourinho gibi bir dünya markasının inatla Fenerbahçe'yi genetiğine uymayan bir oyunla sahaya sürmesi oldu. Zeki Murat hocanın yaptığını Mourinho niye yaptırmadı? Acaba gerçekten kendini kovdurmaya mı çalıştı diye insanın aklarına soru işareti gelmiyor değil. Yeni transferlerden Nene, sürati ve hareketli oyunu ile göz doldururken, Alvarez'i birkaç maç daha seyretmek isterim.
ENGİN VEREL (AKŞAM):
İsmail Kartal'la yapılan teknik direktörlük görüşmelerine önyargılı değilim. Ama İsmail Kartal bu kadar başarılıysa niye gönderdiniz, başarısız buluyorsanız niye geri alıyorsunuz? Bu tutarsızlığı kamuoyuna nasıl açıklayacaksınız?
Dünkü maçın çok da kritik edecek bir durumu yok. Gençlerbirliği alt ligden yeni çıkmış, imkanları ve gücü belli. Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını zaten tahmin etmek zor değildi. Zeki Göle hocanın takımda yaptığı değişikliklerin ofansif anlamda daha üretken olmasını sağladığını gördük.
Bütün olup bitenlere rağmen şampiyonluk yarışında takım bir şey kaybetmiş değil. Güçlü bir kadrosu var. Yeni gelecek hocanın doğru organizasyonu ve disiplinli çalışmasıyla Fenerbahçe, ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir.
SERKAN AKCAN (FANATİK):
Mourinho, Portekiz’deki evinde dünkü maçın ilk yarısını izlediyse ne düşünmüştür kim bilir? Ankara’da Gençlerbirliği’ne karşı sahada akıcı oynayan, bire bir baskıları sahanın her bir metrekaresine yayan, pas örgüsüyle oyun kurup sete yerleştiğinde bunaltan Fenerbahçe’yi onun döneminde neredeyse hiç görmemiştik. Çünkü Mourinho bu oyunu tercih etmiyordu. Ne var ki, dün gece bu akıcılık sadece 45 dakika sürdü.
Mourinho 2024 Haziran’ında Fenerbahçe’ye imza attığında o sezonun yıldızı İrfan Can Kahveci için kulübe günleri başlamıştı. Aradan geçen 1 yılda Mourinho İrfan’ı ligde sadece 9 maç ilk 11’de forma vererek hem oyuncuyu hem Fenerbahçe’yi köreltmişti.
Gençlerbirliği karşısındaki ilk yarım saatte İrfan Can Kahveci’nin iştahı yetenekleriyle buluşmak istedi, başardığında hücum setlerine büyük estetik kattı.
FAİK ÇETİNER (FANATİK):
Mourinho gidince Fenerbahçe’de yerliler sahaya (İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Çağlar) gözdeler (Szymanski, Amrabat, Oosterwolde) kulübeye dönmüştü. Yeni transferler de (Nene, Alvarez) sahne almıştı. Rakibin baskı yapmayan, sürekli pas hatası yapan oyunuyla Fenerbahçe maçı ilk dakikadan itibaren rakip alana yığdı. Futbola susayan İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’ın istekli ve iş bitirici oyunları ile ilk yarıda 3 fark yakalandı.
Rakibin gücü, kalitesi ve inancı olmayınca halı saha mücadelesine benzeyen maçı Fenerbahçe zorlanmadan kazandı. Bu galibiyet kimseyi yanıltmasın. Takımın bir an önce ideal 11’ne kavuşması lazım. Yenilere gelince. Nene fizik olarak çok yeterli değil. Alvarez’i ise ne İsmail’in ne de Amrabat’ın önünde gördüm.