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Spor yazarları, Galatasaray Gaziantep FK maçını kaleme aldı! Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Spor yazarları, Galatasaray - Gaziantep FK maçını kaleme aldı

01.11.2021 - 09:44 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: GALATASARAY 'B PLANI' İLE KAZANDI

    Galatasaray’ın bu sezon iki ana oyun planı var: Biri, merkezde Taylan-Berkan’ı bir arada kullandıkları resesif oyun. Topu daha çok rakibe bıraktıkları günlerde geçirgenliği azaltma maksatlı bir orta saha modeli o. Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında iyi sonuç verdi. Beşiktaş maçında o plandan çıkışta biraz geç kaldığı için iyi netice alamadı Terim.

  • Galatasaray’ın bu sezonki ikinci oyun planıysa Berkan/Taylan’ın birini 11’de kullandığı, ön tarafta ekstra bir yetenekliyi istihdam ettiği model. Konya maçının ilk yarısı böyleydi. Göztepe ikinci devresinde bu anlayış sahadaydı. Dün de Gaziantep karşısında maça böyle başladı Terim. Merkezde tek defansif Berkan kullanılınca Galatasaray önde daha yoğundu. 

  • Galatasaray için hemen her şeyin olumlu olduğu dünkü oyun sonrası tek bir soru kaldı aklımda: Bu koşucu ileri üçlü Beşiktaş maçına daha uygun değil miydi sanki? Yani Diagne’nin esas kullanılacağı yer Antep maçı, Halil’in kullanılacağı yer Beşiktaş maçı değil miydi? Ben dün öyle hissettim sanki. (HÜRRİYET)

  • ŞANSAL BÜYÜKA: VURDU MU OTURTUYOR...

    Rakip takımın hocası olsam, karşımda Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Barış Alper gibi “uçurtmaları“ gördüğümde tedirgin olurum, huzurum kaçar… Adamların ele avuca sığması mümkün değil… Alan markajı yapsan çaresiz, adam markajı yapsan, hızlarına- kıvraklıklarına karşı koyma şansın yok… Şunu da söyleyelim; Kerem, Halil ve Barış Alper, normal çizgilerinin çok gerisinde kaldılar… Morutan, muhteşem gole kadar zaten ortada yoktu… Ama adam boşa kürek çekeceğine; vurdu mu, oturtuyor… Rakip nakavt…

  • Gaziantep’in kötü oynamadığı, Galatasaray’ın hak ettiği bir maç izledik… Şampiyonluk yarışında bazı haftalar vardır; Şans kapıyı çalar, açmasını bileceksin… Galatasaray o kapıyı açtı… İki rakibi Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin kaybettiği bir haftada üç puandan çok daha fazlasını kazandı… Ama Trabzonspor’u yakalamak istiyorsa, bundan çok çok, gerçekten çok daha fazlasına ihtiyacı var... (MİLLİYET)

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