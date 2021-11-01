OSMAN ŞENHER: GALATASARAY'IN ÖNÜ AÇILDI

Gaziantep maçı belki de bu sezon Galatasaray’ın en önemli karşılaşmasıydı. Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybederken, sen galip gelip dokuz puan birden kazanıyor, rakiplerinle puan farkını kapatıyorsun. Gerçekten müthiş bir galibiyet... Şu an defansa bakıyorum. Marcao ve Nelsson’un anlaşmaları, hamleleri, tek kelimeyle harika. Hele Marcao dün gecenin kesinlikle yıldızıydı. Kalesini öyle bir savunuyor ki, bravo... Helal olsun demek lazım. Nelsson da daha yeni yeni alışıyor. Her hafta üzerine koyarak gidiyor. Muslera da toparlandı, yani savunmada bir sorun kalmadı.