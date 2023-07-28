Spor yazarları Beşiktaş'ın Tirana galibiyetini değerlendirdi

"ÇÖZÜM SAHADA BULUNACAKTIR"

ALİ GÜLTİKEN: Bu kadro takıma katılacak yeni oyuncularla oyun kalitesini daha da yukarıya çekecek. Şu anda görünen; birkaç bölgeye daha yaratıcı oyuncu takviyesi yapmak gerekiyor. Bu çalışmalar da zaten yapılıyor. Belirli süre içinde bunlar da takıma katılacak. Birkaç hafta içinde oyunun ve takımın grafiğinin daha da yükseleceğini göreceğiz. Şu anda tribünlere ve camiaya baktığımızda bir reaksiyon görünüyor. Bunun çözümü elbette yine sahada olacaktır. Gelecek oyuncuların kalitesi ve takımın alacağı yol buna göre şekillenecektir. (SABAH)