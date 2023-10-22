Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi

"BEŞİKTAŞ'IN DİRENÇLİ OYUNU"

Ali Gültiken/Sabah: "Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra önemli dirençler ortaya koyduğunu gördük. G.Saray'ın penaltısına kadar hem beraberlik golünü buldu hem de oyuna ortak oldu. Bunu yaparken ciddi şekilde G.Saray'ın oyun dengesini bozdu. İcardi'nin penaltı golünden sonra da oyunu olan potansiyeli içinde zorlamaya çalıştı. Bunu da ancak bir yere kadar yapabildi. Beşiktaş oyuna iyi başladı. Belli bir noktaya kadar da götürdü. Mert ve Colley'in üst üste yaptığı iki hata, golle neticelenince bunu taşımak kolay olmuyor. Hele bu tür kritik süreçlerde oyunun gol yemeden devam eden bölümüne tutunmanız gerekir. Bu bir viraj noktası oluşturur. Bu nokta, Beşiktaş için erken kırıldı."