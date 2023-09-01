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        Spor yazarları Beşiktaş'ın Dinamo Kiev galibiyetini değerlendirdi

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 4-2'lik skorla adını gruplara yazdırdı. Spor yazarları Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:16
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        • 1

          Spor yazarları Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmesini değerlendirdi. İşte o yazılar...

        • 2

          "YILIN TRANSFER OLABİLİR"

          Sinan Vardar/Fotomaç: "Beşiktaş'ın yıldızlarının maç içinde zaman zaman şov derecesindeki çalım ve varyasyonlarını izlemeye doyamadım. 50 stoper transferi da olsa Necip yine oynar. Kaptan; dün yine dört dörtlüklüktü. Amir Hadziahmetovic maestro gibi takımı harika yönetirken uzun yıllar kimse ondan formayı alamaz. Rosier ve Onur mücadele düzeyini üst düzeye çıkaran isimlerdi. Salih ve Gedson hem savunma hem de hücum yönünde rakibe nefes aldırmadılar. Rashica da bu enerjisi ve kalitesiyle yılın transferi olursa kimse şaşırmasın."

        • 3

          "GÜNEŞ VARSA YASLAN ARKANA"

          Fatih Doğan/Sabah: "Beşiktaş tribünleri dün Dinamo Kiev maçının sonlarında Şenol Güneş'e tezahürat yaptı, onurlandırdı. Nasıl oluyor da lig maçında yönetim istifa diyen tribünler Avrupa maçında Şenol Güneş'e yoğun sevgi gösterisinde bulunuyor? Cevap vereyim… Şenol Hoca'ya inanıyor ve güveniyor. Yönetime ise güvenmiyor. Bu yüzden Güneş hem durumu idare ediyor, hem de paratoner, koruyucu görevi üstleniyor. Güneş varsa yaslan arkana… Bütün sakatlık ve performans olumsuzluklarına rağmen 2 maçta da Dinamo Kiev'i yenip Konferans Ligi'nde gruplara kalmak çok başarılı bir sonuç."

        • 4

          "VİRTİÖZ SONUCU BELİRLEDİ"

          Ali Gültiken/Sabah: "Maç temposu çok pozisyon getirmese de kontrol her zaman Beşiktaş'ta kaldı. Orta alandaki Fernandes, Salih ve Hadziahmetovic 3'lüsü maçın dengesini Beşiktaş'ın istediği yönde tuttular. Rashica'nın ilk 11 başlaması önemliydi. Şenol Hocanın savunma güvenliğini de ön planda tuttuğunu gördük. Necip'i stoperde Onur'u sol bekte oynatması istikrardan yana olduğunu ortaya koydu. Tabii yine işin finalinde her şey bir yana Aboubakar bir yana diyoruz. Muazzam bir oyuncu. Golü atarken önce resital verdi sonra da virtüöz olarak sonucu belirledi. Aboubakar, Beşiktaş açısından çok şey ifade ediyor. Denge değiştiren bir oyuncu. Futbol karakteri çok yüksek."

        • 5

          "KRALI ATAMAZ BÖYLESİNİ"

          Turgay Demir/Fotomaç: "Gol gelecekti besbelli, derken öyle bir geldi ki, biz Aboubakar'a bir kez daha şapka çıkarmak zorunda kaldık, çünkü Kara Boğa gol atmadı adeta şapkadan tavşan çıkardı. Kaleye sırtı dönük, etrafında iki rakip, Kars'a gider gibi yaptı, Edirne'ye döndü, öne gösterdi arkaya çekti topu, vurur gibi yaptı ve en beklenmedik anda vurup köşeye bıraktı. Normal değil bu Abu, gerçekten değil! O nasıl goldü öyle! Bırakın falancayı, filancayı kralı atamaz böylesini. Helal olsun."

        • 6
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