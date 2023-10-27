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        Haberler Spor Futbol Spor yazarları Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi

        UEFA Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:11
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        • 1

          Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda 3-1 kaybettiği Bodo/Glimt maçını değerlendirdi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          "RUHLAR VE KAFALAR SEZONU BİTİRMİŞ"

          ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz. Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir. Ligde devam eden ciddi kırılmaların aynı şekilde Avrupa'da sürmüş olması çok üzücü. En azından toparlanma adına burayı bir şans olarak görüp yoluna devam etme isteğinden yoksun bir takım izlemek hiç hoş olmadı.Beşiktaş'ta oyuncuları görüntü olarak ordaydılar ama ruhlar ve kafalar sezonu bitirmiş gibi görünüyor. Bu, Beşiktaş adına çok tehlikeli bir durum.

        • 3

          "ÇEBİ VE KAZANCI'DIR BU TABLONUN RESSAMLARI"

          TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: Kısa ve net söylemek gerekirse, Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'dır bu tablonun ressamları. Lige zaten havlu atılmıştı, artık Avrupa defteri de kapandı diyebiliriz. Matematiksel hesap değil bu, görünen köyün tarifi… Koca Beşiktaş daha ekim ayında hedefsiz kaldı! Kim, bunu, nasıl açıklayacak! Kim, hangi projeyle nasıl ümit verecek koca camiaya. Dyojen gibi, elimizde fener, şöyle meydana çıkıp takır takır projelerini açıklayıp insanların yüreğine su serpecek bir BÜYÜK BEŞİKTAŞLI arıyoruz ama kodunsa bul.

        • 4

          "BAHAR, GELECEK SEZONA KALDI"

          ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Beşiktaş’ın dünkü oyunu futbolseverler için çok sıkıntılı tablolarla doluydu. Çok kolay top kaybettiler. Üç pası tamamlayamadılar. En dramatik olanı da Beşiktaş savunma dörtlüsünün atletik Norveç ekibinin peşinde sürekli açık vererek koşmasıydı. Nafile koşulardı bunlar. Bu savunmacıların ayarı bozulunca Mert’in de dağıldığını gördük. Siyah-beyazlılar için dünkü maç puan kaybının, oynayamamanın ötesinde müthiş bir değer kaybıdır. Beşiktaş için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bahar, gelecek sezona kaldı.

        • 5

          "BU FUTBOLDAN UTANMALILAR"

          OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: Beşiktaşlı oyuncular maça çıkmayı unutmuş gibiydi. Beşiktaş, Brugge maçında kötüydü, Lugano karşısında ise 10 kişi kaldıktan sonra 3 puanı verdi ama bunların arasında en kötü sınavı dün gece verdi. Ne ofansta ne defansta takımın ne oynadığı belli değildi. Beşiktaşlı oyuncular oynadıkları futboldan utanmalıdır.

        • 6

          "AMİRSİZ MEMURSUZ FETRET DEVRİ"

          MEHMET AYAN: "62’deki oyuncu değişiklikleriyle fiili 4-2-4’e dönen Beşiktaş’ın aldığı risk orta yerdeydi. Burak Yılmaz, öndeki 3 santraforu ve Raşit’e (Rebiç’e) haklı olarak güvenmek istiyordu. Bunu yaparken boşalttığı orta sahadan rakip geçişleri herkesin malumuydu. “Amir, hepten memursuz kalmıştı!” 71’de kafayla, 79’da ayak içiyle Aboubakar ve 81’de Rebiç ile gol pozisyonu yakalamasına ragmen 87’de yine geçişten yenen bir gol ile konu kapandı. Rakip defansın ikramıyla maç 3-1 bitti.

          Beşiktaş’taki FETRET DEVRİ ise sürüyor." (HABERTÜRK)

        • 7
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