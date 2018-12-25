Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe o kadar berbat bir transfer dönemi geçirdi ki ilk 17 haftada tek bir dakika dahi oynamayan yeni transferi var. (Tolga Ciğerci) Daha 15. haftada üçüncü teknik adam göreve getirilmişse futbol projesi baştan sona yıkılmış demektir.
Damien Comolli'nin kurduğu takım küme düşmüştür. Ersun Yanal ve Ali Koç'un Fenerbahçe gerçeklerine uygun en az 3 kaliteli ismin kadroya dahil etmesi şarttır. Arogan beceriksizin de kovulması…
Ahmet Çakar: Ersun Yanal'ı mesih gibi göreve getirdiler. Başkan Ali Koç ve yönetim istemediği halde taraftar baskısı Yanal'ın gelmesini kaçınılmaz kıldı. 40 yıldır böyle rezillik görmedim. 25 milyon Fenerbahçeli'yi kahreden bir takım var.
Suçlu kim desek bu iş tepeden başlıyor. Bu kadroyu kuran, iyi oyuncularını satan Comolli ve buna izin veren Fenerbahçe yönetimi asıl suçludur. Fenerbahçe bu oyuncularla ve bu temposuyla Süper Lig'de hangi takımı yenebilir, onu da kestiremiyorum.
Ercan Güven: Kabus gibi geçen yarım ligde eleştiri eşiğini aşmış bir takım olarak kapatıyor perdeyi Fenerbahçe. Antalya’da oynamayanlar Ersun Yanal ile ne yapar belirsiz ama şu takımdan Ekici, Topal, Eljif, Hasan Ali ve Skrtel’i çıkarın, gerisi olsa da olur olmasa da. İşte bunu ortaya çıkardı Bülent Kokmaz ve takımı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!