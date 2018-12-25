Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ercan Güven: Kabus gibi geçen yarım ligde eleştiri eşiğini aşmış bir takım olarak kapatıyor perdeyi Fenerbahçe. Antalya’da oynamayanlar Ersun Yanal ile ne yapar belirsiz ama şu takımdan Ekici, Topal, Eljif, Hasan Ali ve Skrtel’i çıkarın, gerisi olsa da olur olmasa da. İşte bunu ortaya çıkardı Bülent Kokmaz ve takımı.