Doğru ekipman kullanın

Her spor dalı için uygun ekipman kullanmak, yaralanmalardan korunmanın en basit ama en etkili yoludur. Ayakkabıdan dizliklere, doğru ekipman seçimi eklemlerinize ve kaslarınıza binen yükü azaltır. Uygun ayakkabılar, özellikle koşu ve basketbol gibi sporlar için hayati önem taşır. Ayak sağlığınızı destekleyen bir ayakkabı ile performansınızı artırırken yaralanmaları engelleyebilirsiniz.