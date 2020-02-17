Sporla hem psikolojisini hem kamburunu düzeltti

AA

Çocukluğundan beri kifoz (kamburluk) hastası olan 3 çocuk annesi Nermin Engin'in (54) rahatsızlığı yıllar içinde giderek arttı. İki yıl önce kamburluk oranı yüzde 50 oranında artan, günlük işlerini yapmakta zorlanan Engin, hastaneleri dolaşıp rahatsızlığına çare aramaya başladı.

Engin, tüm uğraşlarına rağmen hastalığına çözüm bulamayan doktorların tavsiyesi üzerine spor yapmaya karar verdi.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'na kayıt yaptıran Engin, spor eğitmeni Ayşe Aydın'ın çizdiği egzersiz içerikli özel program çerçevesinde çalışmalara başladı. Engin'in kamburluk oranı yaptığı çalışmalar neticesinde yüzde 7'ye düştü.

Engin, yaptığı açıklamada, kendini bildiğinden beri kifoz hastalığının olduğunu, okuldaki oturuş bozukluğundan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

"YAŞIM İLERLEDİKÇE HASTALIĞIM ARTMAYA BAŞLADI"

Yaşı ilerledikçe hastalığının artmaya başladığını aktaran Engin, "Bununla birlikte ağrılarım ve duruşumdaki bozukluk da arttı. Dik duramıyordum ve kollarımı geriye doğru açamıyordum. Sadece ağrılarım değil psikolojim de bozulmuştu. Antidepresan kullanmaya başladım. Kamburluk hayatımı altüst etmişti. Giydiklerimi kendime yakıştıramıyor, fotoğraf bile çekilmiyordum. Toplum içine girsem de kamburum sürekli aklımdaydı. Spor sayesinde normal bir insana döndüm." dedi.

Spor sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden Engin,

"Spor hocam bana özel bir program uyguladı. Fitness ekipmanları ve egzersizleri yapmak çok ağır geliyordu ama başarmak için bütün zorluklara katlandım. Spor önce psikolojimi düzeltti. İlaç içmeyi bıraktım ardından da kamburluğum yok denilecek kadar azaldı. Azmim sonunda artık iyileştim. Şimdi yüzüm gülüyor ve herkes gibi bol bol fotoğraf çektiriyorum. Böylesine bir spor salonunu bizim hizmetimize sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ediyorum." dedi.