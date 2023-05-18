Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi?

SPOR TOTO 1. LİG’DE HANGİ TAKIMLAR PLAY-OFF OYNAYACAK?
TFF 1. Lig’de, 1. ve 2. sıraları alan iki takım Süper Lig’e yükselir. 3. sırayı alan takım doğrudan play-off finaline yükseliyor. Lig’de 4., 5., 6. ve 7. sırayı alan toplam dört takım Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak. Dört takımın katıldığı play-off, çift maç eleme sistemine göre oyanıyor. İşte katılmaya hak kazanan takımlar…
Pendikspor 64 puan
Sakaryaspor 62 puan
Bodrumspor 61 puan
Göztepe 59 puan
Eyüpspor 59 puan
Diğer tarafta 56 puanda yer alan Manisa FK ve Keçiörengücü’nünde play-off’a katılma şansı var.