Spor Toto Süper Lige hangi takımlar yükseldi?

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunspor, 11 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig’e çıktı ve ilk yükselen takım oldu. İlk iki takımın doğrudan yükseldiği, üçüncü takımın ise play-off’la belirlendiği Spor Toto 1. Lig’de bu hafta kritik karşılaşmalar oynanacak. 67 puanda ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor, 1 puan alması dahi durumunda Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Peki, Spor Toto 1. Lig’de hangi takımlar play-off’a gidecek ve ikinci kim olacak? İşte play-off’a hak kazanan takımlar…