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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak

Giriş: 02.01.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto Süper Ligde 17. hafta heyecanı başlıyor
AA

YARIN

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 OCAK PERŞEMBE

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

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