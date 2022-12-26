Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba

17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan