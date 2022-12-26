Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka
28 Aralık Çarşamba
17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk
29 Aralık Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan