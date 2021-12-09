Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın, 11 Aralık Cumartesi, 12 Aralık Pazar ve 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 Aralık Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi
18.00 Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
SPOR TOTO 1. LİG
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Alper Çetin
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay
16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor: Oğuzhan Aksu
19.00 İstanbulspor-Eyüpspor: Sarper Barış Saka
19.00 Bursaspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yiğit Arslan
12 Aralık Pazar:
19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
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