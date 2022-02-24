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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu

24.02.2022 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

25 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sarper Barış Saka)

27 Şubat Pazar

13:30 GZT Giresunspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

13:30 Altay - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

28 Şubat Pazartesi

20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)

1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor: Suat Arslanboğa

26 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

13.30 Manisa FK-Eyüpspor: Eren Özyemişcioğlu

19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor: Ozan Ergün

27 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Alper Çetin

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Altınordu: Kadir Sağlam

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