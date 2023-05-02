Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.
Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
SONUÇLAR
Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0
Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0
PUAN DURUMU
Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.,
33. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
6 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
7 MAYIS PAZAR
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
8 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)