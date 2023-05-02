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Spor Toto Süper Lig'de son durum

Ligde 32. hafta sona ererken, derbide Beşiktaş'a yenilen Galatasaray liderliğini sürdürdü

Giriş: 02.05.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto Süper Lig'de son durum
AA

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

SONUÇLAR

Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY 30 22 4 4 68 26 42 70
2.FENERBAHÇE 30 21 4 5 75 37 38 67
3.BEŞİKTAŞ 31 19 8 4 60 29 31 65
4.ADANA DEMİRSPOR 30 16 9 5 62 33 29 57
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 14 6 9 41 32 9 48
6.ARABAM.COM KONYASPOR 31 11 12 8 40 34 6 45
7.TRABZONSPOR 30 13 6 11 47 44 3 45
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 30 14 3 13 49 51 -2 45
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 30 10 11 9 63 55 8 41
10.CORENDON ALANYASPOR 31 10 8 13 46 55 -9 38
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 7 14 42 45 -3 37
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 10 6 14 41 47 -6 36
13.MKE ANKARAGÜCÜ 30 10 5 15 37 43 -6 35
14.KASIMPAŞA 31 9 7 15 37 51 -14 34
15.İSTANBULSPOR 30 9 5 16 37 58 -21 32
16.BITEXEN GİRESUNSPOR 30 6 9 15 30 55 -25 27
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 29 6 7 16 31 51 -20 25
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 30 5 8 17 38 55 -17 23
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 5 18 19 62 -43 23

Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.,

33. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

6 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

7 MAYIS PAZAR

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

8 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

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