AA

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

SONUÇLAR

Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1.GALATASARAY 30 22 4 4 68 26 42 70 2.FENERBAHÇE 30 21 4 5 75 37 38 67 3.BEŞİKTAŞ 31 19 8 4 60 29 31 65 4.ADANA DEMİRSPOR 30 16 9 5 62 33 29 57 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 14 6 9 41 32 9 48 6.ARABAM.COM KONYASPOR 31 11 12 8 40 34 6 45 7.TRABZONSPOR 30 13 6 11 47 44 3 45 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 30 14 3 13 49 51 -2 45 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 30 10 11 9 63 55 8 41 10.CORENDON ALANYASPOR 31 10 8 13 46 55 -9 38 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 7 14 42 45 -3 37 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 10 6 14 41 47 -6 36 13.MKE ANKARAGÜCÜ 30 10 5 15 37 43 -6 35 14.KASIMPAŞA 31 9 7 15 37 51 -14 34 15.İSTANBULSPOR 30 9 5 16 37 58 -21 32 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 30 6 9 15 30 55 -25 27 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 29 6 7 16 31 51 -20 25 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 30 5 8 17 38 55 -17 23 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 5 18 19 62 -43 23

Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.,

33. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

6 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

7 MAYIS PAZAR

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

8 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

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