Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - M.Başakşehir karşılaşmalarıyla başlayacak. Haftanın en önemli müsabakasında ise Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Ligde 15. hafta pazar günü oynanacak Galatasaray - İstanbulspor maçıyla sona erecek.



Süper Lig’de 15. haftanın programı şöyle:



Yarın

20.00 Antalyaspor - Ankaragücü

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor