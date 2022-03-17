Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev verdiği hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam

19 Mart Cumartesi

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol

20 Mart Pazar

13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Meler