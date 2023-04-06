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Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Giriş: 06.04.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!
AA

ALİ ŞANSALAN KARARI

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a 28. hafta maçlarında görev vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

7 NİSAN CUMA

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 NİSAN CUMARTESİ

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 NİSAN PAZAR

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 NİSAN PAZARTESİ

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

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