ALİ ŞANSALAN KARARI
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a 28. hafta maçlarında görev vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
7 NİSAN CUMA
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 NİSAN CUMARTESİ
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
9 NİSAN PAZAR
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan
10 NİSAN PAZARTESİ
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen