Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a 28. hafta maçlarında görev vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen