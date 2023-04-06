Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak

Giriş: 06.04.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 NİSAN CUMA

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 NİSAN CUMARTESİ

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 NİSAN PAZAR

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 NİSAN PAZARTESİ

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
İzmir'de şaşırtan görüntü! Plajlar beyaza büründü
'Kufi' tekniğiyle yazılmış... Gün yüzüne çıkıyor!
'Kufi' tekniğiyle yazılmış... Gün yüzüne çıkıyor!
Kritik karot uyarısı: Yanlış yıkımlar olabilir!
Kritik karot uyarısı: Yanlış yıkımlar olabilir!
Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.