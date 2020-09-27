Spor Toto: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 0

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Spor Toto: Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Setler: 27-25, 25-23, 25-22

Süre: 87 dakika (30, 29, 28)