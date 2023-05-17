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Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu!

Spor toto 1. Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı

Giriş: 17.05.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu!
İHA

Spor toto 1. Lig’de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor toto 1. Lig’de 38. haftanın programı şöyle:

20 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Altay - Tuzlaspor

21 MAYIS PAZAR

16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği
16.00 Erzurumspor FK - Boluspor
16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu
16.00 Manisa FK - Pendikspor
16.00 Bodrumspor - Göztepe
16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

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