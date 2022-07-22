Yapılan açıklama şu şekilde:
''Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet sitesinden yapılan duyuru kapsamında Rezerv Lig´in kurulacağı açıklanmış ve katılan kulüplere çeşitli ödüller ve teşvikler verileceği duyurulmuştur. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu´nun kulüplerle diyalog içinde alınan ve kemikleşmiş sorunlara çözüm üretme noktasında kısa sürede atılan adımları memnuiyetle karşılamaktayız. Bilindiği üzere 1. Lig ve Süper Lig arasında elde edilen gelirler bakımında uçurum bulunmaktadır. Bu büyük farktan dolayı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig´de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor ve örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok büyük camia ya iflas noktasına gelmişlerdir ya da tamamen kapanmışlardır. Bu yüzden bu sıkıntının giderilmesi hususunda 1. Lig Futbol Kulüplerimizin gelirlerinin mutlaka artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin de azaltılmasına yardım edilmesi gerekmektedir. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgi amaçlı olarak 1. Lig Kulüplerimizin Naklen Yayın Gelirinden ve Spor Toto İsim Hakkı bu sezon yaklaşık ne kadar kazanacağının tarafımıza bildirilmesi talep etmekteyiz. Bu gelirlerin artırılması hususunda çalışmalar yapılmasını Türkiye Futbol Federasyonu´ndan beklemekteyiz. Özellikle 2013 yılından bu yana neredeyse hiçbir artış yapılmayan kulüplerimiz açısından büyük öneme sahip Spor Toto İsim Hakkı gelirlerinin artırılması konusunda artık bir adım atılmasını ve bu gelirlerin günümüz gerçekliklerine uyarlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca bu gelirlere ek olarak herhangi bir mali değeri olmayan Rezerv Lig´de bile başarıyı teşvik eden, galibiyet beraberliğe ve sıralamaya ödül veren Türkiye Futbol Federasyonu´nun, milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1. Lig´e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzu bilinmesini istemekteyiz. Bunun yanında, 1. Lig Kulüplerimize verilen ancak gerek enflasyon, gerek ise kur artışlarıyla günümüz gerçekliklerinden oldukça uzak yol yardımı ve deplasman giderleri yardımı gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda tıpkı Rezerv Lig´de açıklanan rakamlar veya o rakamların üstünde yardımların yapılmasını da beklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu´na tekrardan başarı diler ve saygılarımızı sunarız.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!