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Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğu garantilediği, Altaş Denizlispor'un ise veda etmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takımla play-off ve düşme hattı ortaya çıkacak

Giriş: 27.04.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı yaşanacak
AA

Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım için Çaykur Rizespor, son 4 haftaya 5 puanlık avantajla giriyor.

Ligde 63 puana sahip 2. sıradaki Çaykur Rizespor, 58'er puanı bulunan Pendikspor ve bir maçı fazla Eyüpspor'un önünde yer alıyor. Bu ekiplerin kalan müsabakaları şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR

Pendikspor (D), Tuzlaspor, Göztepe (D), Altınordu

PENDİKSPOR

Çaykur Rizespor, Sakaryaspor (D), Beyçimento Bandırmaspor, Manisa FK (D)

EYÜPSPOR

Tuzlaspor (D), Bay, Dyorex Boluspor (D), Ankara Keçiörengücü

PLAY-OFF

Bu sezon değişen statüyle 3. sıradaki ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, dördüncülükten yedinciliğe sıralanan takımlar, öncelikle final vizesi almaya çalışacak.

İkinci sıra için iddiasını sürdüren 3 takımın yanı sıra 56 puanlı Sakaryaspor, 55 puana sahip Bodrumspor ve 54 puanı bulunan Göztepe, son 4 haftaya play-off barajında girdi. Bu ekiplerden Göztepe, bu hafta ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı için haftayı 3 puanla kapatacak.

Göztepe'yi 4 puan geriden takip eden Ankara Keçiörengücü, kalan 4 haftanın 2'sinde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için bu müsabakalarda üçer puan alacak.

DÜŞME HATTI

Altaş Denizlispor'un veda ettiği Spor Toto 1. Lig'den bir takım daha düşecek.

28 puanla düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, son 4 haftaya 33'er puana sahip Erzurumspor FK, Altay ve Altınordu'nun beşer puan gerisinde giriyor.

Bu takımların kalan müsabakaları şöyle:

ERZURUMSPOR FK

Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Altınordu (D), Dyorex Boluspor

ALTAY

Dyorex Boluspor (D), Altaş Denizlispor, Bay, Tuzlaspor

ALTINORDU

Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor (D)

GENÇLERBİRLİĞİ

Bodrumspor, Erzurumspor FK (D), Sakaryaspor, Beyçimento Bandırmaspor (D)

PUAN DURUMU

Ligde yarın başlayacak 35. hafta müsabakalarından önce puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P
1. Yılport Samsunspor 32 20 9 3 62 24 38 69
2. Çaykur Rizespor 32 17 12 3 55 27 28 63
3. Pendikspor 32 16 10 6 53 29 24 58
4. Eyüpspor 33 17 7 9 38 27 11 58
5. Sakaryaspor 33 18 2 13 54 43 11 56
6. Bodrumspor 32 16 7 9 51 31 20 55
7. Göztepe 32 16 6 10 37 26 11 54
8. Ankara Keçiörengücü 32 14 8 10 52 42 10 50
9. Beyçimento Bandırmaspor 32 14 8 10 48 51 -3 50
10. Manisa FK 32 13 10 9 46 40 6 49
11. Dyorex Boluspor 32 13 9 10 41 42 -1 48
12. Tuzlaspor 32 11 4 17 38 43 -5 37
13. Erzurumspor FK 32 9 9 14 40 46 -6 33
14. Altay 33 9 9 15 39 47 -8 33
15. Altınordu 32 9 6 17 38 52 -14 33
16. Gençlerbirliği 32 7 7 18 40 52 -12 28
17. Adanaspor 32 6 7 19 32 64 -32 25
18. Altaş Denizlispor 32 5 5 22 28 62 -34 17
19. Yeni Malatyaspor 33 4 7 22 22 72 -50 16
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