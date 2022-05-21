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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonu 3, 4, 5 ve 6'ncı sırada tamamlayan takımların play-off yarı finalinde oynayacakları maçların tarihleri belli oldu.

21.05.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçlarının programı

Spor Toto 1'inci Lig'de BB. Erzurumspor - İstanbulspor ve Eyüpspor Royal Hastanesi Bandırmaspor play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Yarı final programında 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da BB. Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ise aynı gün saat 21.00'de oynanacak.

RÖVANŞLAR 29 MAYIS'TA

Yarı finalin ikinci maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Eyüpspor'u konuk edeceği karşılaşma 15.30'da başlayacak. İstanbulspor ise saat 18.00'de BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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