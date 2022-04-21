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Haberler Futbol 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

21.04.2022 - 22:37 | Güncelleme: ABONE OL
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Bahattin Şimşek ile Tugay Kaan Numanoğlu'na da görev verdi.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde bu isimlere yer vermezken, TFF Tahkim Kurulu 26 Mart'ta bu yöndeki kararı kaldırmıştı.

MHK'den yapılan açıklamaya göre 34. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ozan Ergün

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor: Atilla Karaoğlan

24 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Kocaelispor-Manisa FK: Adem Cinek

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

25 Nisan Pazartesi:

14.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

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