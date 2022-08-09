Spor Toto 1. Lig'de 60. sezon heyecanı

Futbolda 60. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı Spor Toto 1. Lig'de bu sezona kadar 65 takım en üst kulvar için vize alırken, Samsunspor bunu 7 kez başardı.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, 19 takımın katılımıyla 60. kez oynanacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında 12 Ağustos Cuma günü Süper Lig'den düşen Altay ile Yılport Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvara çıkacak 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

Bu sezon değiştirilen play-off sistemiyle ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 4 sırasında yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.