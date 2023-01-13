Spor Toto 1. Lig'de 10 haftalık maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)

20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Altay-Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

16.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Yeni Malatya)

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

13.30 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Malatya)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)

20.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Altınordu (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

19.00 Adanaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Adana)

20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

20.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

13.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

19.00 Altınordu-Eyüp (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)