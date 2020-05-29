Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte, spor salonları ile ilgili ayrıntılar...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının 1 Haziran'dan itibaren her gün saat 22:00'a kadar açık olacağını duyurdu. Spor salonlarının belirli kurallarla faaliyete geçirileceği belirtildi.