Spor salonları kapatılacak mı? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni tedbirler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bir önceki Kabine Toplantısı sonrası bir dizi karar alınıştı. Ancak alınan sıkı tedbirlere rağmen korona virüsü vaka ve ölü sayılarında dikkate değer bir düşüş görülmedi. Gözler ise bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda.

Peki, Kabine Toplantısı sonrası spor salonları kapatılacak mı? Hemen belirtelim ki bu yönde herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir karar alınması durumunda alınan kararı haberimizde sizlerle paylaşacağız.

HAMAM, SAUNA VE MASAJ SALONLARI KAPANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı. Buna göre hamam ve saunalar kapatılırken, spor salonları faaliyetlerine devam ediyordu.