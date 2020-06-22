Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın moderatörlüğünü yaptığı, Fatih Altaylı'nın ise gündeme damga vuran yorumlarıyla katıldığı ekranların sevilen programı Spor Saati başlıyor!

Çağlar'ın soruları, Altaylı'nın çarpıcı açıklamalarıyla gündemi belirleyeceği Spor Saati, bu akşamdan itibaren her pazartesi saat 23.10'dan itibaren Bloomberg HT'de yayınlanacak. İlk program bu akşam...