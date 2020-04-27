Reuters

Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'un otomobilini üretmesi bilinen Hongqi, ABD'li bir mühendislik firması ile spor otomobil geliştireceğini duyurdu.

Silk EV isimli ABD'li şirketin Hongqi'nin çatı kuruluşu FAW ile bu kapsamda ortak bir girişim kurduğu ve projenin maliyetinin 1.41 milyar doları bulacağı bildirildi.

Geliştirilecek spor otomobilin elektrikle çalışması beklenirken, diğer özellikleri şimdilik gizli tutuluyor.

FAW tarafından 1958 yılında kurulan Hongqi, 'kırmızı bayrak' anlamına geliyor. 1980'lerden beri düşüşe geçen markanın, bugünlerde yeni model geliştirerek yeniden atak yapmayı ve bu yıl satış adedini 200 binin üzerine çıkarmayı hedeflediği kaydediliyor.

Bu kapsamda, Çinli üreticinin 2025 yılına kadar 21 yeni model tanıtacağı açıklanıyor.

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