Spor kulüplerinin beklediği yönetmelik yürürlüğe girdi

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ilgili maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Yönetmeliğe göre, aktarılacak payın belirlenmesinde, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.
İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilecek.
Tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergilerin bu kapsama girmediği kaydedildi.
ÖNGÖRÜLEN DESTEKTEN FAYDALANACAK SPORCU VE KURULUŞLAR
Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren; Gençlik ve Spor Bakanlığı veya TFF'ye tescil edilmiş ve Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri, TFF veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri faydalanabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan tutarların yüzde 70'i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına aktarılacak. Kalan yüzde 30'u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilgili madde kriterlerine göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılacak.
Yönetmelik, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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