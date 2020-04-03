03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Akkaya, başarılı geçen eğitim hayatının ardından 2014'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.
Doğaya olan tutkusu nedeniyle mimarlık yapmak istemeyen ve üniversitede bir şenlikte gördüğü kaya tırmanışına yönelen Akkaya, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı kaya tırmanışı bölgesinde çalışarak kısa sürede büyük gelişim gösterdi.
Akkaya, sarp kayalara kolayca tırmanmasıyla izleyenleri şaşırtıyor.
Kış aylarında bölgede altı ay çadırda kalarak her gün tırmanış yapan Furkan Akkaya, yazın İstanbul'daki yüksek katlı iş merkezleri, apartmanlar, rüzgar türbinleri ve petrol rafinerilerinde çalışarak geçimini sağlıyor.
"BİTMEYEN BİR GÜZELLİK"
Hayallerinin peşinden koşan Akkaya, kaya tırmanışını "bitmeyen bir güzellik" gibi görüyor.
Furkan Akkaya, ofis ortamının kendisine çekici gelmediğini, dağcılığa, kamp hayatına tutkun olduğunu belirterek, Geyikbayırı'nda yabancı dağcılarla kamp kurduklarını söyledi.
Düşme korkusuyla mücadelenin bağımlılık yaptığını aktaran Akkaya, doğayla iç içe olduklarını, hayvanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.
Akkaya, yazın İstanbul'daki yüksek binalarda temizlik, tamirat işleri yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yazın yüksek binaların dış cephelerine iple sarkarak camlarını siliyoruz. Buradan kazandığım para kaya tırmanışı yaptığım kış ayları boyunca bana yetiyor. Kat limitimiz yok. Aslında cam silmenin, yükseklerde çalışmanın çok da sevilecek, istenilecek bir tarafı yok. İş olarak mimarlık kadar çekici bir meslek değil ama kısa sürede iyi para kazandığım için yapıyorum. Kaya tırmanışını yapmam için bu mesleği de yapmak zorundayız. Çevremden 'Mimarlıkta daha iyi para kazanırdın.' gibi tepkiler aldım. Bu spora olan tutkumu gören herkes durumumu kabullendi."
"NE İŞİNİZ VAR KEÇİ GİBİ TIRMANIYORSUNUZ"
İnsanların önceleri kendilerinin neden tırmandığını anlamadığını anlatan Akkaya, "Bölge halkı ilk zamanlar 'Hazine mi arıyorsunuz?' diye tepki vermiş. Bazen bizi ilk defa görenler 'Ne işiniz var, keçi gibi tırmanıyorsunuz? Benim keçiler sizden iyi tırmanır.' diyor. Son zamanlarda bize iyice alıştılar" dedi.
Geyikbayırı'nın, dünyanın en popüler kaya tırmanışı bölgelerinden olduğunu ve her yıl binlerce yabancı sporcunun geldiğini kaydeden Akkaya, "Bölge halkı da bunu turizme dönüştürdü. Onlar da artık mutlu" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!