Spor federasyonlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar yayımladığı mesajında, "Bugün Türk milleti olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük bir mücadele olan kurtuluş savaşımızın zafere ulaşmasının ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümüdür. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü coşkusunu Türk milleti olarak hep birlikte paylaşıyoruz." dedi.
Başkan Taşpınar, "Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; bu toprakları bizlere cennet vatan kılan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajını paylaşırken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." açıklamasında bulundu.
Türkiye Hentbol Federasyonu ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyoruz." mesajını paylaştı.
Türkiye Hokey Federasyonu da, "Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. 'Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.' Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini paylaşırken, Türkiye Tenis Federasyonu da "97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin kuruluşuna önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Başta tenis camiamız olmak üzere tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.
Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutladı.
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