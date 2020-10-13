Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Kasapoğlu açıklamasında, "Yeşil bir dünya ve geleceğimiz için iyilikte yarışarak #HatayİçinElEle diyen spor kulüplerimize ve spor medyamıza şükranlarımı sunuyorum. Federasyonlarımızı da bu yarışa katılmaya davet ediyor; pası Türkiye Futbol Federasyonuna atıyorum." ifadelerini kullandı.