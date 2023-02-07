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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, futbol dünyasından Muhammed Salah, Riyad Mahrez, Kaka Leite, Didier Drogba, Anderson Talisca, Lukas Podolski, Nicolo Zaniolo, Marcao, Felipe Melo, Alex de Souza, Robin van Persie, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven gibi isimler, deprem nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Büyük Britanyalı sürücü Hamilton, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu trajediden etkilenen bölgelerdeki insanlarla birlikte. Kesinlikle yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah, "Suriye ve Türkiye'den korkunç haberler geliyor. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum." yorumunu yaptı.

Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Mahrez, Türk bayrağı paylaşarak dualarıyla afetzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Eski Brezilyalı futbolcu Kaka, "Türkiye ve Suriye'den kahredici haberler geliyor. Kalbim ve düşüncelerim, depremden etkilenenlerle birlikte. Yardım çalışmalarına katılan herkes için dua ediyorum." şeklinde paylaşım yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski Fildişi Sahilli futbolcu Drogba, "Kalbim, düşüncelerim ve dualarım bütün Türk halkıyla birlikte." mesajını paylaştı.

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcusu Talisca, "Dualarım, bu büyük ülke Türkiye ve Suriye için. Tanrı sizin yanınızda." paylaşımında bulundu.

Antalyaspor ve Galatasaray'ın eski Alman oyuncusu Podolski, "Geçmiş olsun Türkiye. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle." şeklinde görüş belirtti.

Transferi konusunda ismi Galatasaray ile anılan İtalyan Zaniolo ve sarı-kırmızılıların eski Brezilyalı futbolcusu Marcao, yaptıkları paylaşımla Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, paylaştığı videoda "Geçmiş olsun ikinci vatanım, kalbim. Dualarım sizinle." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza, "Geçmiş olsun Türkiye. Yaşanan deprem dolayısıyla ortaya çıkan tüm acıyı sizinle paylaşıyor, vefat edenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Sarı-lacivertlilerin eski Hollandalı forveti Van Persie, yaptığı paylaşımda "Türkiye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralanan tüm insanlar için acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu acı günleri en az kayıp ve hasarla atlatmamızı temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." sözlerini paylaştı.

Atalanta'da görev yapan milli oyuncu Merih Demiral, "Ülkemin insanlarını bu halde görmek, acılarına tanıklık etmek içimi yakıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz inşallah." mesajını yayımladı.

Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz, "Çok üzgünüm çok. Gelen acı haberler yüreğimizi dağlıyor, canımız acıyor. Kalbim güzel ülkemle beraber." paylaşımıyla desteğini iletti.

Houston Rockets'ta görev alan Alperen Şengün, "Çok büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini paylaştı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, "Geçmiş olsun Türkiye. Dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla." mesajını gönderdi.

Miami Heat oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven ise "Geçmiş olsun Türkiye. Dualarımız, etkilenen vatandaşlarımız ve yakınlarıyla. Aşırı üzücü ve can yakıcı. Allah insanımıza sabır, güç ve kuvvet versin. Aklım, kalbim, ruhum güzel vatanımla." ifadelerini kullandı.

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