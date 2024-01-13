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        Haberler Spor Spor Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları - Spor Haberleri

        Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

        Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:51
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        Spor camiasından başsağlığı mesajları
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        Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

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