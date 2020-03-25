Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi ülke sporumuzu da etkilerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fenerbahçe de bir futbolcusu ile bir sağlık ekibi çalışanında koronavirüs bulguları tespit edildiğini duyurdu. Spor camiasından sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun mesajları da geldi. Yapılan paylaşımlar şöyle:

KULÜPLER BİRLİĞİ

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız."

BEŞİKTAŞ

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY

"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız"

TRABZONSPOR

"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz"

GENÇLERBİRLİĞİ

"Fenerbahçe futbol takımında bir futbolcu ve bir sağlık ekibi çalışanında COVİD-19 bulgularına rastlandığını üzülerek öğrendik. Her ikisine ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

TFF

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

BARCELONA

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bugünleri hep birlikte atlatacağız"

GÖZTEPE

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz."

ANKARAGÜCÜ

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce futbolcunuzun ve sağlık çalışanınızın iyi haberlerini bekliyoruz."

ADANASPOR

"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuzun ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz."

GAZİANTEP FK

Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce sağlık çalışanınızın ve futbolcunuzun güzel haberlerini bekliyoruz. Kalbimiz sizinle.

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Covid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun Fenerbahçe"

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ

"Spor camiası olarak üzüntülü bir haberi de Fenerbahçe Spor Kulübü´nden aldık. Umuyorum ki sporcu ve sağlık heyeti çalışanı arkadaşlarımız da en yakın sürede sağlıklarına kavuşurlar. Geçmiş olsun Fenerbahçe camiası."