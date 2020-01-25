Spor camiasından Elazığ'a yardım

Elazığ'da yaşanan deprem tüm Türkiye'yi üzerken spor camiası da yardım için kenetlendi. Pek çok spor kulübü ve taraftar grubu, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara yardım için kampanya düzenledi. İşte spor camiasının Elazığ yardımları:

SAMSUNSPOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak Yılport Samsunspor, maçın tribün gelirini, Elazığ´da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi.

KOCAELİSPOR

TFF 3. Lig temsilcilerinden Kocaelispor, yarın oynanacak Cizrespor maçının tüm geliri ile yönetimin toplayacağı bağışları, Elazığ depremi mağdurlarını gönderme kararı aldı.

ADANASPOR

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Elazığ'da 6.8 şiddetinde depremin yaşandığı bölgeye yardım TIR'ı gönderecek.

ANTALYASPOR

Antalyaspor, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

DENİZLİSPOR

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yarın ligde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasındaki deplasman tribün gelirlerini Elazığ afet bölgesine bağışlayacaklarını belirtti.

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor yarın kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hasılatını Elazığ ve Malatya depremzedelerine bağışlayacak.

BANDIRMASPOR

Bandırmaspor, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı kampanya kapsamında yarın sahasında oynayacağı Kastamonuspor maçının tribün gelirini deprem mağdurlarına gönderecek.

ADANA DEMİRSPOR

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçından elde edilecek tribün gelirini deprem bölgesine göndereceğini açıkladı.

YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor, Trabzonspor maçından elde edilecek hasılat geliri depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

GÖZTEPE

İzmir ekibi, "Beşiktaş maçı öncesi ve sonrası stadyum çevresine kurulacak stantlara depremzede vatandaşlarımıza gönderilmek üzere kışlık ürün desteklerinizi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

BAHÇEŞEHİR BASKETBOL

Galatasaray Basketbol Takımı ile oynanan maçın bilet gelirlerini Elazığ'daki depremzedelede bağışlanacağını açıkladı.

GENÇ FENERBAHÇELİLER

Genç Fenerbahçeliler grubu, Başakşehir maçında atkıların, berelerin, eldivenlerin ve evde fazla ne varsa yanlarında getirilerek maç sonunda sahaya atılacağını ve Elazığ'a gönderileceğini açıkladı.

KONYASPOR NALÇACILILAR GRUBU

Nalçacılılar Taraftar Derneği, "Battaniye, elbise gibi ihtiyaç malzemelerini temin etmeye devam ediyoruz. Şu anda 3 tır yardım malzemesi topladık, hedefimiz 5 tır" açıklamasını yaptı.