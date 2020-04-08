Spor camiasından baş sağlığı mesajları

TFF ve TBF ile kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF ve TBF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, yayımladıkları mesajlarda saldırıda şehit olanlar için Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk miletine başsağlığı dileğinde bulundu.