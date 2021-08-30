Spor camiası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan mesajda, "Millet olarak dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde aşan milletimizden aldığı güçle zafere ulaştırdığı Büyük Taarruz ile bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Toplumlara ilham kaynağı olan 30 Ağustos, tarihe gömülmek istenen milletimizin yeniden doğuşu ve şahlanışının destanıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle cennet vatanımızı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz."
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından başkan Hidayet Türkoğlu imzasıyla yayımlanan mesajda ise şunlar kaydedildi:
"Vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılında, büyük zaferin bütün coşkusunu ilk günkü gibi hissediyor ve yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, 30 Ağustos 1922'de, milletimizin tarih boyunca olduğu gibi bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiş, bu uğurda verilen kurtuluş mücadelemiz tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) internet sitesinde yayımlanan mesajda "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlığımızın geri kazanıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Büyük Zaferin 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz." denildi.
Federasyonların yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere çok sayı da kulüp de yayımladıkları mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
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