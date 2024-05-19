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        Haberler Spor Voleybol Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Futbol Haberleri

        Spor camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:06
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        Spor camiası 19 Mayıs'ı kutladı
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        TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Tarihin altın sayfalarına yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ilk kıvılcımı 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da, Samsun'da yakılmış, bir milletin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal ve istikbal meşalesinin yandığı günü Türk gençliğine armağan etmiştir." denildi.

        Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

        "Dersimiz Futbol projesinden akademi eğitimlerine, geleceğin yıldız kızları projesinden üniversitelerle iş birliğiyle yürütülen çalışmalara kadar bir dizi atılımda bulunan TFF; Cumhuriyetimizin koruyucusu, ülkemizin yarınları olan gençlerimizle omuz omuza yürümekten onur ve kıvanç duymaktadır.

        Bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu uğurda şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milletimizin ve geleceğin aydınlık yüzü olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz."

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de yayımladıkları mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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