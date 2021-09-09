SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 52 milyon 500 bin, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin de 161 milyon 115 bin lira bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 250 milyon lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyon lira ve İstanbul Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira borçlanma araçları başvurusuna onay verdi.
SPK, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması kararı aldı. Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ’nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme Yapacak Şirketler Listesi" alınma talebini olumlu karşılayan Kurul, Galata Menkul Değerler AŞ’nin de dar yetkili aracı kurum statüsüyle emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.
Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ (şirket) ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, şirkete 26 bin 49 lira, Kamil Karakaş'a 26 bin 49 lira, Zeliha Elif Karakaş Zar'a 26 bin 49 lira, Melek Karakaş'a 26 bin 49 lira ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'ye 26 bin 49 lira idari para cezasının uygulanmasını kararlaştıran SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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