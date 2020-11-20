Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yer alan bilgiye göre Kervan Gıda 12 milyon adet hisse arz edecek, fazla talep gelmesi durumunda 6 milyon adet daha satışa sunulacak.

Bu yıl aralarında Kontrolmatik, Esenboğa Elektrik ve Fade Gıda'nın da olduğu 6 şirket halka arz edildi. Borsa İstanbul’da 57,3 milyon dolar büyüklüğünde halka arz gerçekleşti. 2019 yılında ise bu rakam 40,7 milyon dolarla sınırlı kalmıştı. Büyük halka arzların gerçekleştiği 2017’de 1,83 milyar dolarlık büyüklük yakalanmıştı.