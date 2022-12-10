SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Tera Yatırım'ın 10 liradan, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım'ın 66 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Gedik yatırım Menkul Değerler'in 177,4 milyon liralık, Euro Yatırım Holding AŞ'nin 90 milyon liralık bedelli, İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

Creditwest Faktoring'in 210 milyon liralık, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 500 milyon liralık, Enerjisa Enerji'nin 15 milyar liralık, Ak Faktoring'in 143 milyon liralık, Şekerbank'ın 1,5 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, TF Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar liralık, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Boyut Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Kalkınma ODTÜ Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) zamanında ve/veya tam olarak bildirmemesi nedeniyle 69 bin 783 liralık idari para cezası uygulanması kararı verdi.

Global Menkul Değerler AŞ (GLBMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir isme 1,75 milyon lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) tarafından 13 Mart 2020'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasının öncesinde ve sonrasında RTALB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 24 milyon 646 bin lira idari para cezası uygulandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 5 isme toplamda 1,15 milyon liralık idari para cezası verildi.

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar AŞ'nin (Mensa AŞ) hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda bir isim hakkında suç duyurusu yapılması kararı alındı.

SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda üç isim hakkında suç duyurusu, bir kişi ile ilgili suç ihbarı yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.