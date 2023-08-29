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        Haberler Ekonomi Para SPK, gayrimenkul değerleme tarifesinde artışa gitti  - Para Haberleri

        SPK, gayrimenkul değerleme tarifesinde artışa gitti 

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 için belirlenen gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarında yaklaşık yüzde 50 artışa gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:36
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        SPK'dan gayrimenkul değerlenme tarifesine zam
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        SPK'nin, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Bu kapsamda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak, konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ila 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 750 TL ila 12 bin 629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

        Buna göre, gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak, imalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, sera, küçük ve büyükbaş çiftlikleri için 2 bin 454 TL ila 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlardan 3 bin 681 TL ila 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

        Hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkul ve alışveriş/iş merkezleri için ise 2 bin 719 TL ila 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlardan 4 bin 79 TL ila 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara çıkarıldı.

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