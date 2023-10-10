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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'den 3 kişiye işlem yasağı kararı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 21:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:17
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        SPK'den 3 kişiye işlem yasağı kararı
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        SPK bülteninde, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

        Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş ve Musa Altuntaş'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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