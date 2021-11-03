SPK'dan 'yeşil' taslak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için düzenleyici çerçeve taslağı hazırladı.
SPK'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı'nın görüş ve önerilere açıldığı bildirildi.
Çevresel bozulma ve iklim krizinin çevre, insan, toplum ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele dünyada ve ülkemizde öncelikli gündem haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Düşük karbon ekonomisine geçiş için gereken yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projelerin finansmanı için ihtiyaç duyulan uzun vadeli fonların temini sermaye piyasalarının önemini artırmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması amaçlı yatırımlar için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi kapsamında, uluslararası finansal piyasalarda "yeşil tahvil" piyasasının hızla büyüdüğü ve dünyada SPK gibi düzenleyici denetleyici kuruluşların bu piyasaların sağlıklı büyümesi ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcının korunması için düzenleyici çerçeve geliştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.
11. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için düzenleyici çerçeve taslağı hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı ile sermaye piyasamızda yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, şeffaflık ve dış değerlendirme (ikinci taraf görüşü/doğrulama gibi) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Rehber'in, yeşil tahvil alanında finansal piyasalarda en yaygın kabul gören ve küresel standart haline gelen Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri esas alınarak hazırlandığı belirtilerek, şu konuları düzenlemeyi öngördüğü bildirildi:
"Yeşil Borçlanma Araçları ve Yeşil Kira Sertifikaları, Yeşil Proje, Yeşil Borçlanma Araçları Çerçeve Belgesi, Yeşil Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi, Dış Değerlendirme Hizmeti Veren Kuruluş"
Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların 30 Kasım'a kadar SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini yesiltahvilrehberi@spk.gov.tr adresi üzerinden Kurula iletilebileceği ya da Kurula yazılı olarak gönderebileceği ifade edildi.
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