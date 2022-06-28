Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikler kapsamda, teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikaline ilişkin maddelerde düzenlemeye gidildi.
Buna göre, Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kar payları Takasbank tarafından hazırlanacak ve Kurul'ca onaylanacak esaslara göre Takasbank tarafından nemalandırılacak. Elde edilen nemalar, ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılacak.
Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi için ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler müşteri hesabındaki nemalardan karşılanacak. Değişiklik öncesi söz konusu ücretler, müşteri hesabındaki nakitten de karşılanabiliyordu. Yapılan değişiklikle bu ücretlerin sadece nemalardan karşılanmasının önü açıldı.
Öte yandan, aynı maddede bedelsiz sermaye artırımı katılımına ilişkin cümlede, "menkul kıymetler" ifadesi "sermaye piyasası araçları" olarak değiştirildi.
Yeni maddeye göre, Takasbank ve MKK nezdinde tutulan sermaye piyasası araçlarının bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı, Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilecek. Nakit kar payı dağıtımlarında, kar payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak hak sahiplerinin Takasbank'ta yer alan hesaplarına aktarılacak.
- Emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü
Yönetmeliğin, zaman aşımına uğrayan varlıkların iade başvurularının sonuçlandırılması ve iadelerin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren maddesinde de değişikliğe gidildi.
Buna göre, zaman aşımına uğrayan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devri, yönetilmesi, saklanması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecek.
MKK, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından üstlenilen iş ve işlemler nedeniyle katlanılan masrafları karşılayacak oranda, hak sahiplerine ait nemalardan kesinti yapılarak ücret alınması Kurul onayına tabi olacak.
Daha önce söz konusu masraflar, hak sahiplerine ait nemaların yanı sıra nakitten de karşılanabiliyordu.
Öte yandan, yönetmeliğe, mevcut emanet ve alacakların nemalandırılmasına ilişkin geçiş hükmü de eklendi. Böylece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Takasbank tarafından elde edilmiş olan nemalar hakkında da aynı hükümler uygulanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!